Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 22 жовтня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,45 гривні (без змін проти 21 жовтня) та продаж по 41,95 гривні (+3 копійки).
- Купівля євро проходить по 48,22 гривні (-18 копійок), продаж – по 48,97 гривні (-23 копійки).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 41,92 гривні (+7 копійок), а продати по 41,95 гривні (+9 копійок).
- Купівля євро по 48,80 гривні (без змін), а продаж по 48,95 гривні (-3 копійки).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 41,12 гривні (-33 копійки), а продають по 42 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 48,27 гривні (-30 копійок), а продають по 49,30 гривні (+13 копійок).
Який курс валют прогнозують на сьогодні?
Банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий для 24 Каналу спрогнозував, що цього тижня долар буде в діапазоні від 41,25 гривні до 41,65 гривні на готівковому ринку.
Натомість євро коливатиметься в діапазоні від 48 гривень до 49,5 гривні на готівковому ринку.
Попри те, що євро та долар залишатиметься в традиційних цінових коридорах, вплив воєнних чинників, зокрема наслідки від ворожих обстрілів, буде в межах наявних ризиків.