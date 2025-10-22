Какой курс злотого по НБУ 22 октября?

Официальный курс злотого 22 октября достиг 11,43 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.

Его стоимость снизилась на 3 копейки по сравнению с 21 октября.

Какой курс злотого в банках и обменниках?

По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 22 октября такой:

покупка – 11,10 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 21 октября);

продажа – 11,85 гривен за злотый (-5 копеек по сравнению с 21 октября).

Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:

покупка – 11,40 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 21 октября);

продажа – 11,50 гривен за злотый (не изменился по сравнению с 21 октября).

Сколько гривен в 100 злотых?

если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 185 гривен;

при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 150 гривен.

За сколько гривен можно купить 100 злотых?

Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:

в банке – 1 110 гривен за 100 злотых;

в обменнике – 1 140 гривен за 100 злотых.

