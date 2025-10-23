Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,75 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 1 копійку проти 22 жовтня. Офіційний курс євро становить 48,36 гривні, тобто ціна впала на 11 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 24 жовтня курс валют буде таким:

  • долар – 41,89 гривні;
  • євро – 48,55 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом ранок 23 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:

  • у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,56 гривні, продаж – по 42 гривні,
  • на чорному ринку: купівля – 42,01 гривні, продаж – по 42,05 гривні,
  • в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,38 гривні, продаж – по 42,06 гривні.

Чи буде дорожчати долар та євро наступного тижня?

  • Банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий для 24 Каналу заявив, що на межі жовтня і листопада загальна ситуація на валютному ринку навряд чи буде сильно відрізнятися від попередніх кількох тижнів.

  • Навіть якщо на ринку зараз відчутне зростання попиту, втім співвідношення з пропозицією залишатиметься відносно сталим.

  • Наприкінці місяця очікується, що коридори валютних коливань виглядатимуть так: 41,6 – 42 гривні за долар та 48 – 49 гривень за євро (на міжбанку) та 41,5 – 42 гривні за долар та 48 – 49,5 гривні за євро (на готівковому ринку).