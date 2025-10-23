Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,75 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 1 копійку проти 22 жовтня. Офіційний курс євро становить 48,36 гривні, тобто ціна впала на 11 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 24 жовтня курс валют буде таким:

долар – 41,89 гривні;

євро – 48,55 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом ранок 23 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,56 гривні , продаж – по 42 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 42,01 гривні , продаж – по 42,05 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,38 гривні, продаж – по 42,06 гривні.

Чи буде дорожчати долар та євро наступного тижня?