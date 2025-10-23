Купівля долара в банках, обмінниках та на чорному ринку сягнула нової позначки у 42 гривні, подекуди навіть трішки більше. Євро також подорожчало: тепер валюта в обмінниках з 49 гривень "прямує" в напрямку 50 гривень в обмінниках.