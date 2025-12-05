Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 5 декабря, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,95 гривны (-7 копеек против 4 декабря) и продажа по 42,40 гривны (+1 копейка).
- Покупка евро проходит по 48,90 гривны (-2 копейки), продажа – по 49,50 гривны (-5 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 42,25 гривны (-6 копеек), а продать по 42,25 гривны (-15 копеек).
- Покупка евро по 49,22 гривны (+1 копейка), а продажа по 49,30 гривны (-4 копейки).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 41,52 гривны (-29 копеек), а продают по 42,33 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 48,49 гривны (-32 копейки), а продают по 49,62 гривны (+16 копеек).
Что будет влиять на рынок валют на следующей неделе?
Ситуация в энергосистеме влияет на моральное состояние украинцев, а потому граждане пристально следят за рисками, которые связаны с валютным рынком сейчас. Как прогнозирует для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, часть населения будет пытаться на этом фоне вложить средства в более стабильные валюты.
Сейчас только НБУ может удержать рынок валют от проседания, а потому монетарная политика регулятора в дальнейшем будет направлена на поддержку гривны.
Также будет продолжаться реализация режима управляемой гибкости, а это значит, что валютные интервенции будут происходить для максимального насыщения спроса. Поэтому на следующей неделе они не превысят 800 миллионов долларов.
В общем ожидается, что валютные колебания на межбанке будут в пределах 42,2 – 42,6 гривны за доллар и 48 – 49,75 гривны за евро, а на наличном рынке – на уровне 42,3 – 42,8 гривны за доллар и 48 – 49,75 за евро.