Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 5 грудня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,95 гривні (-7 копійок проти 4 грудня) та продаж по 42,40 гривні (+1 копійка).
- Купівля євро проходить по 48,90 гривні (-2 копійки), продаж – по 49,50 гривні (-5 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 42,25 гривні (-6 копійок), а продати по 42,25 гривні (-15 копійок).
- Купівля євро по 49,22 гривні (+1 копійка), а продаж по 49,30 гривні (-4 копійки).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 41,52 гривні (-29 копійок), а продають по 42,33 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 48,49 гривні (-32 копійки), а продають по 49,62 гривні (+16 копійок).
Що впливатиме на ринок валют наступного тижня?
Ситуація в енергосистемі впливає на моральний стан українців, а тому громадяни пильно стежать за ризиками, які пов'язані з валютним ринком зараз. Як прогнозує для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, частина населення намагатиметься на цьому фоні вкласти кошти в більш стабільні валюти.
Наразі лише НБУ може втримати ринок валют від просідання, а тому монетарна політика регулятора надалі спрямовуватиметься на підтримку гривні.
Також триватиме реалізація режиму керованої гнучкості, а це означає, що валютні інтервенції відбуватимуться для максимального насичення попиту. Відтак наступного тижня вони не перевищать 800 мільйонів доларів.
Загалом очікується, що валютні коливання на міжбанку будуть в межах 42,2 – 42,6 гривні за долар та 48 – 49,75 гривні за євро, а на готівковому ринку – на рівні 42,3 – 42,8 гривні за долар та 48 – 49,75 за євро.