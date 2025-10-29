Офіційний курс злотого 29 жовтня сягнув 11,55 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Дивіться також Такий мають вигляд нові 100 доларів: будьте уважні, це не підробка

Його вартість зменшилася на 1 копійку в порівнянні з 28 жовтня.

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 29 жовтня такий:

Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

У листопаді очікується, що верхня межа валютних коливань на міжбанку може зрости до 42 – 42,5 гривні за долар та 48,5 – 50 за євро. Поточний курс долара на валютному ринку значно нижчий за середньорічний прогнозований рівень у 45 гривень.

24 жовтня НБУ підвищив курс долара до 41,9969 гривні. Це максимумом з кінця січня 2025 року. Слід також нагадати, що Міжнародний валютний фонд вже наполягав на "послабленні" гривні.