Який курс злотого за НБУ 28 жовтня?

Офіційний курс злотого 28 жовтня сягнув 11,56 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Дивіться також Скільки гривень можна отримати за 250 доларів

Його вартість зросла на 7 копійок в порівнянні з 27 жовтня.

Який курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 28 жовтня такий:

купівля – 11,25 гривень за злотий (+3 копійки у порівнянні з 27 жовтня);

продаж – 11,90 гривень за злотий (+3 копійки у порівнянні з 27 жовтня).

Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:

купівля – 11,51 гривень за злотий (+5 копійок у порівнянні з 27 жовтня);

продаж – 11,65 гривень за злотий (+2 копійки у порівнянні з 27 жовтня).

Скільки гривень у 100 злотих?

якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 190 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 165 гривні.

За скільки гривень можна купити 100 злотих?

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

у банку – 1 125 гривні за 100 злотих;

в обміннику – 1 156 гривня за 100 злотих.

Головні новини про курси валют