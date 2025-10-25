Який курс долара в Україні 25 жовтня?

25 жовтня, офіційний курс долара в Україні – 41,89 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Середній курс долара у банку, як повідомляє видання "Мінфін", сьогодні такий:

  • купівля – 41,80 гривні за долар США;
  • продаж – 42,20 гривні за долар США.

Дещо змінилась ситуація і в обмінниках:

  • купівля – 42,10 гривні за долар США;
  • продаж – 42,20 гривні за долар США.

За скільки можна купити 250 доларів зараз?

  • аби купити 250 доларів у банку, потрібно приблизно – 10 550 гривень;
  • в обміннику придбати 250 доларів можна також за орієнтовно – 10 550 гривень.

250 доларів це скільки зараз в гривнях?

  • при обміні 250 доларів у банку, вдасться отримати майже – 10 450 гривень;
  • в обміннику за 250 доларів можна виручити орієнтовно – 10 525 гривень.

Що важливо знати про курс долара в Україні зараз?

  • В Україні діє режим "керованої гнучкості". Тобто регулятор прямо не контролює процеси. Ситуація на валютному ринку регулюється своєчасними валютними інтервенціями.

  • Курс долара протягом жовтня очікується стабільний. Коливання перебуватимуть в межах від 41,20 до 42,20 гривні.

  • В кінця жовтня та на початку листопада курс буде стабільним. На міжбанку коливання очікуються: 41,60 – 42 гривні за долар. А от на готівковому рикну валюта перебуватиме в межах 41,50 – 42 гривні за долар.