Какой курс доллара в Украине 25 октября?

25 октября, официальный курс доллара в Украине – 41,89 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также В Германии взорвали две градирни одной из крупнейших в стране АЭС "Гундремминген"

Средний курс доллара в банке, как сообщает издание "Минфин", сегодня такой:

покупка – 41,80 гривны за доллар США;

продажа – 42,20 гривны за доллар США.

Несколько изменилась ситуация и в обменниках:

покупка – 42,10 гривны за доллар США;

продажа – 42,20 гривны за доллар США.

За сколько можно купить 250 долларов сейчас?

чтобы купить 250 долларов в банке, нужно примерно – 10 550 гривен;

в обменнике приобрести 250 долларов можно также за ориентировочно – 10 550 гривен.

250 долларов это сколько сейчас в гривнах?

при обмене 250 долларов в банке, удастся получить почти – 10 450 гривен;

в обменнике за 250 долларов можно выручить ориентировочно – 10 525 гривен.

Что важно знать о курсе доллара в Украине сейчас?