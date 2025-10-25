Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Tagesschau.

Що відомо про знесення градирень у Німеччині?

Знесення відбулося за замовленням енергетичної компанії RWE. Споруди понад 45 років були впізнаваною частиною місцевого ландшафту між Ульмом і Аугсбургом.

За даними поліції, близько 30 тисяч людей спостерігали за вибухом двох градирень за межами обмеженої зони.

Знесення градирень у Німеччині: дивіться відео

Висота кожної з веж становила близько 160 метрів, вагою були понад 56 тисяч тонн, а в діаметрі – 129 метрів. Побудовані вони були в період з 1977 по 1980 рік.

Довідка. АЕС "Гундреммінген" мала три реактори: один на 250 мегаватів та два типу BWR-72, аналогічні японській "Фукусімі". З 1967 року вони забезпечували понад 20 мільярдів кіловат-годин електроенергії на рік, що становить приблизно чверть споживання Баварії.

Зазначається, що згідно з програмою поступової відмови Німеччини від атомної енергетики, другий реактор зупинили у 2017 році, третій – у 2021. Повний демонтаж станції планують завершити на початку 2030-х років.

Енергетична компанія RWE планує на місці колишньої АЕС збудувати сховище акумуляторних батарей потужністю близько 700 мегават-годин, яке стане найбільшим у Німеччині.

