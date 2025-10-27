Який курс злотого за НБУ 27 жовтня?
Офіційний курс злотого 27 жовтня сягнув 11,49 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.
Його вартість зросла на 3 копійки в порівнянні з 24 жовтня.
Який курс злотого у банках та обмінниках?
За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 27 жовтня такий:
- купівля – 11,22 гривень за злотий (+7 копійок у порівнянні з 24 жовтня);
- продаж – 11,87 гривень за злотий (+5 копійок у порівнянні з 24 жовтня).
Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:
- купівля – 11,51 гривень за злотий (+6 копійок у порівнянні з 24 жовтня);
- продаж – 11,63 гривень за злотий (+8 копійок у порівнянні з 24 жовтня).
Скільки гривень у 100 злотих?
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 187 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 163 гривні.
За скільки гривень можна купити 100 злотих?
Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:
- у банку – 1 122 гривні за 100 злотих;
- в обміннику – 1 151 гривня за 100 злотих.
Головні новини про курси валют
У листопаді очікується, що верхня межа валютних коливань на міжбанку може зрости до 42 – 42,5 гривні за долар та 48,5 – 50 за євро. Поточний курс долара на валютному ринку значно нижчий за середньорічний прогнозований рівень у 45 гривень.
24 жовтня НБУ підвищив курс долара до 41,9969 гривні. Це максимумом з кінця січня 2025 року. Слід також нагадати, що Міжнародний валютний фонд вже наполягав на "послабленні" гривні.
Попит на валюту прогнозується на 15% вищим за пропозицію, що може призвести до валютних інтервенцій Нацбанку. Очікується, що різниця між курсами безготівкового і готівкового ринку залишиться мінімальною, а валюта не буде дефіцитом.