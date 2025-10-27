Який курс злотого за НБУ 27 жовтня?

Офіційний курс злотого 27 жовтня сягнув 11,49 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Його вартість зросла на 3 копійки в порівнянні з 24 жовтня.

Який курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 27 жовтня такий:

купівля – 11,22 гривень за злотий (+7 копійок у порівнянні з 24 жовтня);

продаж – 11,87 гривень за злотий (+5 копійок у порівнянні з 24 жовтня).

Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:

купівля – 11,51 гривень за злотий (+6 копійок у порівнянні з 24 жовтня);

продаж – 11,63 гривень за злотий (+8 копійок у порівнянні з 24 жовтня).

Скільки гривень у 100 злотих?

якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 187 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 163 гривні.

За скільки гривень можна купити 100 злотих?

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

у банку – 1 122 гривні за 100 злотих;

в обміннику – 1 151 гривня за 100 злотих.

