Какой курс злотого по НБУ 27 октября?
Официальный курс злотого 27 октября достиг 11,49 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.
Его стоимость выросла на 3 копейки по сравнению с 24 октября.
Какой курс злотого в банках и обменниках?
По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 27 октября такой:
- покупка – 11,22 гривен за злотый (+7 копеек по сравнению с 24 октября);
- продажа – 11,87 гривен за злотый (+5 копеек по сравнению с 24 октября).
Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:
- покупка – 11,51 гривен за злотый (+6 копеек по сравнению с 24 октября);
- продажа – 11,63 гривен за злотый (+8 копеек по сравнению с 24 октября).
Сколько гривен в 100 злотых?
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 187 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 163 гривны.
За сколько гривен можно купить 100 злотых?
Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:
- в банке – 1 122 гривны за 100 злотых;
- в обменнике – 1 151 гривна за 100 злотых.
Главные новости о курсах валют
В ноябре ожидается, что верхняя граница валютных колебаний на межбанке может вырасти до 42 – 42,5 гривны за доллар и 48,5 – 50 за евро. Текущий курс доллара на валютном рынке значительно ниже среднегодового прогнозируемого уровня в 45 гривен.
24 октября НБУ повысил курс доллара до 41,9969 гривны. Это максимумом с конца января 2025 года. Следует также напомнить, что Международный валютный фонд уже настаивал на "ослаблении" гривны.
Спрос на валюту прогнозируется на 15% выше предложения, что может привести к валютным интервенциям Нацбанка. Ожидается, что разница между курсами безналичного и наличного рынка останется минимальной, а валюта не будет дефицитом.