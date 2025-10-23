Какой курс злотого по НБУ 23 октября?

Официальный курс злотого 23 октября достиг 11,43 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.

Его стоимость не изменилась по сравнению с 22 октября.

Какой курс злотого в банках и обменниках?

По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 23 октября такой:

покупка – 11,15 гривен за злотый (+5 копеек по сравнению с 22 октября);

продажа – 11,82 гривен за злотый (-2 копейки по сравнению с 22 октября).

Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:

покупка – 11,45 гривен за злотый (+5 копеек по сравнению с 22 октября);

продажа – 11,55 гривен за злотый (+5 копеек по сравнению с 22 октября).

Сколько гривен в 100 злотых?

если обменивать 100 злотых в банке, можно получить 1 182 гривны;

при обмене 100 злотых в обменнике, удастся получить 1 155 гривен.

За сколько гривен можно купить 100 злотых?

Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:

в банке – 1 115 гривен за 100 злотых;

в обменнике – 1 145 гривен за 100 злотых.

