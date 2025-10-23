Який курс злотого за НБУ 23 жовтня?

Офіційний курс злотого 23 жовтня сягнув 11,43 гривні, повідомляє 24 Канал із посиланням на Нацбанк.

Його вартість не змінилася в порівнянні з 22 жовтня.

Який курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 23 жовтня такий:

купівля – 11,15 гривні за злотий (+5 копійок у порівнянні з 22 жовтня);

продаж – 11,82 гривні за злотий (-2 копійки у порівнянні з 22 жовтня).

Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:

купівля – 11,45 гривні за злотий (+5 копійок у порівнянні з 22 жовтня);

продаж – 11,55 гривні за злотий (+5 копійок у порівнянні з 22 жовтня).

Скільки гривень у 100 злотих?

якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 182 гривні;

при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 155 гривень.

За скільки гривень можна купити 100 злотих?

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

у банку – 1 115 гривень за 100 злотих;

в обміннику – 1 145 гривень за 100 злотих.

