Официальный курс злотого 29 октября достиг 11,55 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.

Смотрите также Так выглядят новые 100 долларов: будьте внимательны, это не подделка

Его стоимость уменьшилась на 1 копейку по сравнению с 28 октября.

По данным "Минфина", средний курс злотого в банках 29 октября такой:

Зато средняя стоимость злотого в обменниках такова:

Сумма злотых, которые можно купить, также зависит от места:

В ноябре ожидается, что верхняя граница валютных колебаний на межбанке может вырасти до 42 – 42,5 гривны за доллар и 48,5 – 50 за евро. Текущий курс доллара на валютном рынке значительно ниже среднегодового прогнозируемого уровня в 45 гривен.

24 октября НБУ повысил курс доллара до 41,9969 гривны. Это максимумом с конца января 2025 года. Следует также напомнить, что Международный валютный фонд уже настаивал на "ослаблении" гривны.