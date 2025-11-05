Дивіться також Мита Трампа під загрозою: чому їх може скасувати суд і який це матиме вплив на економіку США

Банкір з Глобус банку Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що перша декада листопада відзначатиметься помірними змінами – курс долара залишатиметься в нових коридорах, що межують з позначкою 42 гривні.

А курс євро з огляду на останні світові тенденції залишиться на попередньому рівні – в коридорі 48 – 49 гривень.

Крім того, є декілька викликів, а саме: стан енергоінфраструктури та можливі наслідки ворожих обстрілів, сезонне збільшення попиту на валюту та рівень споживчих цін, середнє зростання яких у жовтні за попередніми оцінками не повинно перевищити 0,5 – 0,7%.