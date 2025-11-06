У яку валюту вигідніше вкладати заощадження?

Дохідність валютного кошика поступається гривневим депозитам та державним облігаціям, проте в майбутньому долар покаже зростання. Про це в коментарі 24 Каналу розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

У жовтні й на початку листопада попит населення та бізнесу на іноземну валюту зростає. Проте в контексті заощаджень купівля долара та євро є менш дохідною.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Державні облігації мають найвищу дохідність. Наприклад, з початку року по кінець жовтня облігації принесли б населенню 13 відсотків, а валютний кошик навпіл долар і євро приніс би 5 відсотків всього. З початку року дохідність ОВДП майже в три рази випереджає дохідність купівлі валюти. Якщо казати про гривневий депозит, то після виплати відсотків залишається десь 10%, тож він випереджає купівлю валюти. Проте долар відвоює частину дохідності. Я бачу більшу його силу: він показуватиме більшу дохідність за євро.

Фінансовий аналітик говорить, що найближчим часом динаміка гривні може бути досить вираженою, тож короткостроково її покупка може бути цікавою.

Свою думку щодо вигідної для заощаджень валюти 24 Каналу висловлював економіст Ярослав Жаліло. Його рекомендацією було орієнтуватися на курс євро, адже він більше впливає на ситуацію в Україні.

Євро буде більш суттєвою й перспективною для нас валютою, тому що ми перебуваємо в безпосередньому зв'язку з Єврозоною. Це основна частка нашої зовнішньої торгівлі. Ми отримуємо кошти від Євросоюзу у вигляді макрофінансової допомоги. І тому відповідна частина євро у золотовалютних резервах Національного банку зростає й зростатиме. Тому це буде валюта, на яку нам потрібно поступово переорієнтуватися,

– каже Ярослав Жаліло.

Економіст говорить, що долар має невизначену перспективу з огляду на політику чинного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Він також зауважив, що на тлі цієї невизначеності курс євро в Україні є дещо перегрітим. Пересічні українці та бізнес збільшили свою зацікавленість у цій валюті, що вилилося в її здорожчанні відносно гривні.

Яка ситуація на валютному ринку?

На початку листопада гривня є досить стабільною, а в деяких випадках навіть укріплюється. Нині спостерігаються невеликі коливання курсу, а в майбутньому можна очікувати зростання.

Історично у нас листопад – це місяць девальвації. Місяць значних витрат населення на імпортні приготування до різдвяних свят, дні купівель тощо. У своїх прогнозах Нацбанк також вказує імпорт в третьому кварталі. Він буде посилений енергетичним імпортом, який для нас критичний через втрати газових і енергетичних потужностей. Тиск на гривню посилюватиметься, вимивання валюти продовжиться, проте залишаються зовнішні надходження, які на сьогодні покривають всі ці видатки й дефіцити, які формуються,

– говорить фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Зауважимо! Станом на 6 листопада у банках курси долара та євро майже не змінилися. Проте в обмінниках за останню добу купівля долара опустилася до менш як 41 гривні.

Який курс валют у банках, обмінниках та на чорному ринку?