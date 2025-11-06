В какую валюту выгоднее вкладывать сбережения?

Доходность валютной корзины уступает гривневым депозитам и государственным облигациям, однако в будущем доллар покажет рост. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Смотрите также Важно знать: эти 100 долларов не принимают банки и обменники

В октябре и в начале ноября спрос населения и бизнеса на иностранную валюту растет. Однако в контексте сбережений покупка доллара и евро является менее доходной.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Государственные облигации имеют самую высокую доходность. Например, с начала года по конец октября облигации принесли бы населению 13 процентов, а валютная корзина пополам доллар и евро принес бы 5 процентов всего. С начала года доходность ОВГЗ почти в три раза опережает доходность покупки валюты. Если говорить о гривневом депозите, то после выплаты процентов остается где-то 10%, поэтому он опережает покупку валюты. Однако доллар отвоюет часть доходности. Я вижу большую его силу: он будет показывать большую доходность, чем евро.

Финансовый аналитик говорит, что в ближайшее время динамика гривны может быть достаточно выраженной, поэтому краткосрочно ее покупка может быть интересной.

Свое мнение относительно выгодной для сбережений валюты 24 Каналу высказывал экономист Ярослав Жалило. Его рекомендацией было ориентироваться на курс евро, ведь он больше влияет на ситуацию в Украине.

Евро будет более существенной и перспективной для нас валютой, потому что мы находимся в непосредственной связи с Еврозоной. Это основная доля нашей внешней торговли. Мы получаем средства от Евросоюза в виде макрофинансовой помощи. И поэтому соответствующая часть евро в золотовалютных резервах Национального банка растет и будет расти. Поэтому это будет валюта, на которую нам нужно постепенно переориентироваться,

– говорит Ярослав Жалило.

Экономист говорит, что доллар имеет неопределенную перспективу, учитывая политику действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Он также отметил, что на фоне этой неопределенности курс евро в Украине несколько перегрет. Рядовые украинцы и бизнес увеличили свою заинтересованность в этой валюте, что вылилось в ее подорожании относительно гривны.

Какова ситуация на валютном рынке?

В начале ноября гривна является достаточно стабильной, а в некоторых случаях даже укрепляется. Сейчас наблюдаются небольшие колебания курса, а в будущем можно ожидать роста.

Исторически у нас ноябрь – это месяц девальвации. Месяц значительных расходов населения на импортные приготовления к рождественским праздникам, дни покупок и тому подобное. В своих прогнозах Нацбанк также указывает импорт в третьем квартале. Он будет усилен энергетическим импортом, который для нас критичен из-за потери газовых и энергетических мощностей. Давление на гривну будет усиливаться, вымывание валюты продолжится, однако остаются внешние поступления, которые на сегодня покрывают все эти расходы и дефициты, которые формируются,

– говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Заметим! По состоянию на 6 ноября в банках курсы доллара и евро почти не изменились. Однако в обменниках за последние сутки покупка доллара опустилась до менее 41 гривны.

Какой курс валют в банках, обменниках и на черном рынке?