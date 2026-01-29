Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 29 января торгуется по 42,76 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 19 копеек против 28 января. Официальный курс евро остался на отметке 51,22 гривны, сообщает Нацбанк.

А вот 30 января курс валют будет таким:

доллар – 42,84 гривны (+8 копеек);

евро – 51,24 гривны (+2 копейки) – новый исторический максимум.

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 29 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 42,57 гривны , а продажа – по 43,14 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43 гривны , а продажа – по 43,10 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,65 гривны, а продажа – по 43,22 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 29 января был следующим:

в банках – покупка в среднем была по 51 гривны , а продажа – по 51,65 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,30 гривны , а продажа – по 51,50 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,97 гривны, а продажа – по 51,65 гривны.

Что будет с курсом валют дальше?

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в эксклюзивном комментарии 24 Канала рассказал, что пока ни один прогноз курса валют не может учесть все возможные риски и влияние войны на энергосистему.

Однако все же в феврале ожидают колебания доллара в пределах 42,6 – 43,5 гривны, тогда как для евро это 49 – 51,5 гривны. Напряжение на валютном рынке постепенно будет спадать.

В Украине и в дальнейшем будет работать "гибрид" рыночных и регуляторных механизмов, ведь при необходимости Нацбанк будет оперативно вмешиваться для достижения баланса между спросом и предложением. Итак, курсовые изменения будут происходить в пределах режима "управляемой гибкости".