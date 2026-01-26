Как изменился курс доллара в Украине?

Подробнее в комментарии в комментарии 24 Канала рассказала банкир Анна Золотько. Общие колебания курса были низкими – неделя прошла без резких потрясений и панических движений.

По словам эксперта, банковские курсы колебались в пределах небольших изменений, а сессии на межбанке преимущественно проходили в узком диапазоне – только с разовым техническим отскоком в середине недели.

Анна Золотько Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Это свидетельствует об отсутствии сильных фундаментальных драйверов и о том, что игроки реагировали на текущие всплески, поэтому операции были преимущественно краткосрочными.

В течение прошлой недели котировки в кассах банков были следующими:

понедельник, 19 января – 43,04 / 43,60 гривны за доллар;

вторник, 20 января – 43,03 / 43,57 гривны за доллар;

среда, 21 января – 42,92 / 43,47 гривны за доллар;

четверг, 22 января – 42,88 / 43,44 гривны за доллар;

пятница, 23 января – 42,90 / 43,45 гривны за доллар.

На межбанке понедельник открылся на 43,30 гривны за доллар, а завершилась неделя на 43,14 гривны за доллар. Итак, в целом гривна укрепилась на 16 копеек – примерно 0,37%.

Также банкир подчеркнула, что показательным остается объем чистых интервенций регулятора – более 1 миллиарда долларов по итогам недели. Это больше, чем неделей ранее, и существенно больше, чем в начале месяца, что свидетельствует об активности Нацбанка для сглаживания колебаний и поддержки ликвидности рынка.

На фоне достаточного уровня международных резервов он имеет пространство для таких действий, поэтому в ближайшее время рыночную стабильность будут поддерживать как рыночные механизмы, так и инструменты регулятора.

Как завершится январь 2026 года?

На следующей неделе (26 января – 30 января, – 24 Канал) возможны краткосрочные ослабления или усиления, но они, вероятно, быстро будут сглаживаться путем ликвидности и реакции маркет-мейкеров,

– предположила Анна Золотько.

Она посоветовала обращать внимание на следующие основные факторы, ведь любой из них может временно изменить тон рынка:

поступление международной помощи;

крупные экспортно-импортные платежи;

внешние новости с геополитического и экономического фронта.

Что говорят другие эксперты?

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой также прогнозировал некоторое снижение "напряжения" на валютном рынке, ведь курсовой "взлет" в начале года в целом соответствовал ожиданиям.

После показатели могут вернуться к относительно стабильным коридорам колебаний, как 42,75 – 43,25 гривны за доллар на межбанке, а также 42,5 – 43,5 гривны за доллар на наличном рынке в период с 26 января по 1 февраля.

Напомним, по официальному курсу Нацбанка 26 января доллар уже подешевел на 3 копейки – до 43,13 гривны.