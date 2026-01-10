Какая валюта популярнее?
Именно на доллар по итогам 2025 года пришлось больше всего наличных операций – около 71%, передает 24 Канал со ссылкой на финансового аналитика Андрея Шевчишина.
Смотрите также Не долларом единым: каким валютам доверяют центральные банки
В то же время доля операций в евро в прошлом году составила 25%, а в других валютах – всего 3,5%.
В целом в прошлом году украинцы установили исторический рекорд по покупке иностранной валюты:
- покупка наличной валюты составила 23,94 миллиарда долларов,
- продажи валюты достигли максимума за четыре года и составили 17,11 миллиарда долларов.
В итоге чистая покупка наличной валюты составила 6,83 миллиарда долларов – и это тоже исторический рекорд.
Заметьте! Наибольший спрос на валюту наблюдался в январе и в IV квартале 2025 года, когда украинцы покупали в среднем по 2.25 миллиарда долларов в месяц.
В какой валюте лучше держать сбережения?
Впрочем, эксперты советуют не делать ставку на какую-то одну валюту и диверсифицировать свои сбережения в 2026 году. По словам финансового эксперта Надежды Байор, лучшим решением будет распределить финансовые резервы по разным корзинам – в долларах, евро и гривне.
Соотношение валют можно распределить следующим образом: около 35% в долларах, примерно 40 – 45% в евро. Между этими валютами можно отдать предпочтение евро, ведь мы находимся в еврозоне, и значительная доля торговли и резервов – в евро,
– говорит Байор.
По словам эксперта, украинцам стоит сформировать сбалансированный инвестиционный портфель, а не просто покупать евро или доллар, чтобы защитить деньги от инфляции:
- часть сбережений хранить в гривне для реализации финансовых планов;
- для долгосрочной цели – выбирать валютные инструменты.
Андрей Шевчишин добавляет, ситуация на валютном рынке может резко меняться в зависимости от событий в Украине и мире и советует не отбрасывать возможности гривневых инвестиций.
Вероятнее всего, неизменным будет то, что Нацбанк будет держать привлекательность гривневых инструментов. А значит, инвестиции в гривневые ОВГЗ, покупка валюты, то есть евро и доллара, в диверсифицированном портфеле будет лучшим вариантом,
– считает финансовый аналитик.
Эксперт Байор отмечает, что в любом случае планировать свои финансы стоит опираясь на собственные цели, и не вестись на спекулятивную покупку или продажу валюты без необходимости.
Стоит знать! По данным Министерства финансов, в 2025 году инвестиции украинцев в облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) выросли на 42,6%. Доля граждан в общем портфеле ОВГЗ выросла с 4,2% до 5,7%.
Какие есть варианты для сбережений?
Депозиты остаются одним из выгодных вариантов размещения средств в начале 2026 года. В период с 12 по 18 января в депозитном сегменте сохранится положительная тенденция, сформированная еще в конце прошлого года, рассказал банкир Дмитрий Замотаев. По его словам, средняя доходность гривневых вкладов в зависимости от срока размещения в ближайшее время будет на уровне 13 – 14,5% годовых.
Экономист Ярослав Жалило в комментарии 24 Каналу посоветовал обращать внимание именно на евро. По его мнению, Украина постепенно переориентируется на эту валюту, ведь углубляет экономические связи с еврозоной. Именно евро, по словам эксперта, станет более перспективной и весомой валютой для украинцев в среднесрочной перспективе.