Яка валюта популярніша?

Саме на долар за підсумками 2025 року припало найбільше готівкових операцій – близько 71%, передає 24 Канал з посиланням на фінансового аналітика Андрія Шевчишина.

Водночас частка операцій у євро минулого року склала 25%, а в інших валютах – усього 3,5%.

Загалом минулого року українці встановили історичний рекорд із купівлі іноземної валюти:

купівля готівкової валюти склала 23,94 мільярда доларів,

продажі валюти сягнули максимуму за чотири роки й становили 17,11 мільярда доларів.

У підсумку чиста купівля готівкової валюти склала 6,83 мільярда доларів – і це теж історичний рекорд.

Зауважте! Найбільший попит на валюту спостерігався у січні та у IV кварталі 2025 року, коли українці купували в середньому по 2.25 мільярда доларів на місяць.

У якій валюті краще тримати заощадження?

Втім, експерти радять не робити ставку на якусь одну валюту та диверсифікувати свої заощадження у 2026 році. За словами фінансової експертки Надії Байор, найкращим рішенням буде розподілити фінансові резерви по різних кошиках – у доларах, євро та гривні.

Співвідношення валют можна розподілити наступним чином: близько 35% у доларах, приблизно 40 – 45% в євро. Між цими валютами можна віддати перевагу євро, адже ми перебуваємо в єврозоні, і значна частка торгівлі та резервів – у євро,

– говорить Байор.

За словами експертки, українцям варто сформувати збалансований інвестиційний портфель, а не просто купувати євро чи долар, щоб захистити гроші від інфляції:

частину заощаджень зберігати у гривні для реалізації фінансових планів;

для довгострокової мети – обирати валютні інструменти.

Андрій Шевчишин додає, ситуація на валютному ринку може різко змінюватися залежно від подій і Україні та світі й радить не відкидати можливості гривневих інвестицій.

Найімовірніше, незмінним буде те, що Нацбанк триматиме привабливість гривневих інструментів. А отже, інвестиції у гривневі ОВДП, купівля валюти, тобто євро й долара, у диверсифікованому портфелі буде найкращим варіантом,

– вважає фінансовий аналітик.

Експертка Байор наголошує, що у будь-якому разі планувати свої фінанси варто спираючись на власні цілі, і не вестися на спекулятивну купівлю чи продаж валюти без потреби.

Варто знати! За даними Міністерства фінансів, у 2025 році інвестиції українців в облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) зросли на 42,6%. Частка громадян у загальному портфелі ОВДП зросла з 4,2% до 5,7%.

Які є варіанти для заощаджень?