Чому жовтень вигідний для депозитів у гривні?

Початок жовтня може стати найсприятливішим періодом для відкриття гривневих депозитів. Як розповів 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв, нинішня економічна ситуація створює для вкладників унікальне вікно можливостей.

Замотаєв зауважує, що осінь традиційно є "жвавим" періодом на депозитному ринку, коли банки активно конкурують за клієнтів, а економічна ситуація сприяє стабільності.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ У першій декаді жовтня триватиме період максимально сприятливої кон’юнктури для нових вкладників: валютний ринок стабільний, а економічні важелі наразі не викликають особливих побоювань.

За словами експерта, низька інфляція, яка у річному вимірі вже знизилася до 13,2%, а у серпні навіть стала від’ємною (-0,2%), суттєво підвищує інтерес українців до депозитів.

Якщо співвіднести дохідність гривневих вкладів із чинним рівнем інфляції, вкладники мають змогу отримати прибуток у розмірі 2 – 3% понад індексацію,

– розповів банкір.

Фактично, пояснює Замотаєв, вкладники сьогодні можуть не лише зберегти свої кошти від знецінення, а й отримати додатковий пасивний прибуток.

Яка облікова ставка буде у жовтні?

Ситуація на ринку депозитів, за словами експерта, розвивається за звичним сценарієм. Як повідомили у НБУ, облікову ставку залишили на рівні 15,5%. Ставка за тримісячними депозитними сертифікатами, на основі якої банки формують дохідність вкладів, наразі становить 19%.

Консервативне рішення НБУ може навіть простимулювати приріст кількості вкладників, адже багато хто очікував зниження облікової ставки після літнього уповільнення інфляції,

– пояснив Замотаєв.

Він прогнозує, що середні ставки за гривневими вкладами принаймні до останньої декади жовтня залишатимуться стабільними.

Зауважте! Наступне засідання монетарного комітету Нацбанку заплановане на 23 жовтня, тому саме тоді регулятор може переглянути монетарні інструменти залежно від рівня інфляції та ситуації на валютному ринку.

Які ставки пропонують банки?

За прогнозами банкіра, наступного тижня середні ставки за гривневими депозитами становитимуть від 13% до 14,5% річних. Найвигіднішими залишаються вклади на термін 6 – 9 місяців та 1 рік, за якими максимальна дохідність може сягати 16,5 – 17% річних.

Крім того, банки традиційно активізують осінню бонусну політику та пропонують клієнтам покращені умови для залучення нових коштів.

Йдеться насамперед про стартові бонуси за відкриття депозиту, які можуть додати ще 0,5 – 1 відсотковий пункт до базової ставки,

– додає експерт.

Що відомо про депозити у гривнях: коротко про головне