Почему октябрь выгоден для депозитов в гривне?

Начало октября может стать самым благоприятным периодом для открытия гривневых депозитов. Как рассказал 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев, нынешняя экономическая ситуация создает для вкладчиков уникальное окно возможностей.

Замотаев отмечает, что осень традиционно является "оживленным" периодом на депозитном рынке, когда банки активно конкурируют за клиентов, а экономическая ситуация способствует стабильности.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА В первой декаде октября продлится период максимально благоприятной конъюнктуры для новых вкладчиков: валютный рынок стабилен, а экономические рычаги пока не вызывают особых опасений.

По словам эксперта, низкая инфляция, которая в годовом измерении уже снизилась до 13,2%, а в августе даже стала отрицательной (-0,2%), существенно повышает интерес украинцев к депозитам.

Если соотнести доходность гривневых вкладов с действующим уровнем инфляции, вкладчики могут получить прибыль в размере 2–3% сверх индексации,

– рассказал банкир.

Фактически, объясняет Замотаев, вкладчики сегодня могут не только сохранить свои средства от обесценивания, но и получить дополнительную пассивную прибыль.

Какая учетная ставка будет в октябре?

Ситуация на рынке депозитов, по словам эксперта, развивается по привычному сценарию. Как сообщили в НБУ, учетную ставку оставили на уровне 15,5%. Ставка по трехмесячным депозитным сертификатам, на основе которой банки формируют доходность вкладов, сейчас составляет 19%.

Консервативное решение НБУ может даже простимулировать прирост количества вкладчиков, ведь многие ожидали снижения учетной ставки после летнего замедления инфляции,

– объяснил Замотаев.

Он прогнозирует, что средние ставки по гривневым вкладам по крайней мере до последней декады октября будут оставаться стабильными.

Обратите внимание! Следующее заседание монетарного комитета Нацбанка запланировано на 23 октября, поэтому именно тогда регулятор может пересмотреть монетарные инструменты в зависимости от уровня инфляции и ситуации на валютном рынке.

Какие ставки предлагают банки?

По прогнозам банкира, на следующей неделе средние ставки по гривневым депозитам составят от 13% до 14,5% годовых. Самыми выгодными остаются вклады на срок 6 – 9 месяцев и 1 год, по которым максимальная доходность может достигать 16,5 – 17% годовых.

Кроме того, банки традиционно активизируют осеннюю бонусную политику и предлагают клиентам улучшенные условия для привлечения новых средств.

Речь идет прежде всего о стартовых бонусах за открытие депозита, которые могут добавить еще 0,5 – 1 процентный пункт к базовой ставке,

– добавляет эксперт.

Что известно о депозитах в гривнах: коротко о главном