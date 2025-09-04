Как снизятся ставки по депозитам?

На 11 сентября планируется заседание монетарного комитета Нацбанка, на котором, вероятно, будет принято решение о снижении учетной ставки, рассказал 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев.

По словам банкира, для снижения ставки есть весомая причина – падение инфляции.

Уровень инфляции снижается 3 месяца подряд.

В мае она составляла 15,9% в годовом измерении, а в конце июля – уже 14,1%.

Ожидается, что по итогам августа она может быть уже на уровне 13-13,8%.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА

Как видим, снижение инфляции – это не просто прогноз, не только ожидания, это уже настоящий тренд. То есть, такой шаг регулятора можно расценить, как своевременный и экономически мотивированный.

По расчету Замотаева, учетная ставка может снизиться на 0,5-1 процентного пункта. Все зависит от аргументов НБУ и инфляционного прогноза на ближайшие 2-3 месяца.

Наиболее возможен, по его мнению, "консервативный" сценарий – снижения учетной ставки на 0,5 процентного пункта. Тогда Нацбанк будет действовать аргументированно осторожно.

Однако уже в октябре учетная ставка может снизиться сразу на 1% – при условии сохранения положительных тенденций в экономике, считает банкир.

Вместе с тем ожидается, что вслед за учетной ставкой изменятся и другие монетарные инструменты. В частности, изменений претерпит ставка по 3-месячным депозитам, на основе которой банки формируют ставки доходности по гривневым вкладам.

Можно сказать, что монетарные изменения не произойдут неожиданно: банки заранее готовились к такому вероятному шагу. Поэтому мы ожидаем, что в ближайшие недели в сегменте депозитов появится новая тенденция: банки начнут процесс коррекции ставок в сторону уменьшения,

– отметил Замотаев.

Однако банки могут при этом начать кратковременные, сезонные акции, по которым новые вкладчики смогут получить дополнительные преимущества при открытии депозита.

Эти бонусы к базовым ставкам должны сохранить положительную тенденцию роста количества депозитов, которая наблюдается сейчас.

Поэтому даже, если кто-то не успеет оформить вклад до 11-12 сентября, то как минимум до конца сентября еще можно успеть положить деньги на депозит по наиболее выгодным ставкам,

– добавил банкир.

Впрочем, Замотаев отметил, что пока рано прогнозировать средние ставки по депозитам, ведь стоит дождаться решения НБУ по учетной ставке.

Стоит знать! Сейчас средние ставки по гривневым вкладам в зависимости от срока депозита варьируются от 13% до 14,5% годовых. Самые высокие ставки достигают 17% годовых.

Депозиты в Украине: что известно?