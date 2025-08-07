Почему украинцы интересуются депозитами?

Деловой цикл в Украине традиционно активизируется на фоне приближения осени, поэтому все больше украинцев стремятся разместить свободные средства на выгодных условиях, рассказал 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев.

Смотрите также Это огромный плюс для политики Нацбанка, – экономист назвал самую выгодную валюту для сбережений

По его словам, украинцы хотят сделать вклады до того, как потенциально начнется коррекция ставок по ним.

Нацбанк пока оставил без изменений учетную ставку и другие монетарные инструменты, поэтому ставки по депозитам остаются высокими.

Впрочем банки ожидают, что НБУ может принять решение об очередном снижении учетной ставки уже в сентябре.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА В случае дальнейшего замедления инфляции (напомним, в июне она составляла 0,8%), на ближайшем заседании монетарного комитета ставка может быть скорректирована на 0,5–1% вниз. Это, свою очередь, станет сигналом к постепенному уменьшению доходности новых депозитных программ.

Важно! Сейчас, по словам Замотаева, ситуация в сегменте депозитов остается привлекательной для вкладчиков. Ведь курс доллара, как основной валюты является достаточно стабильным и не заставляет украинцев впопыхах скупать американскую валюту, как, например, в конце прошлого года.

Какие депозиты наиболее привлекательны?

Сегодня средние процентные ставки по гривневым вкладам по гривневым вкладам колеблются в диапазоне 13–14,5% годовых.

Наибольшие ставки по гривневым вкладам в отдельных предложениях достигают 17%.

Самые выгодные условия банки предлагают на депозиты сроком от 6 до 9 месяцев, а также на 1 год. Эти вклады вызывают наибольший интерес у клиентов.

Напомню, что по осторожным оценкам, до конца года учетная ставка может снизиться до уровня 13,5–14%, что указывает на то, что текущий период является довольно удачным для фиксации высоких ставок по вкладам,

– добавил банкир.

Стоит знать! Замотаев считает, что большинство украинцев продолжают учитывать экономические стимулы при принятии финансовых решений, несмотря на войну и связанные с ней риски. Основной мотив у новых вкладчиков – зафиксировать выгодные условия до вероятного снижения ставок осенью.