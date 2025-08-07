Чому українці цікавляться депозитами?

Діловий цикл в Україні традиційно активізується на тлі наближення осені, тому все більше українців прагнуть розмістити вільні кошти на вигідних умовах, розповів 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв.

За його словами, українці хочуть зробити вклади до того, як потенційно розпочнеться корекція ставок за ними.

Нацбанк поки залишив без змін облікову ставку та інші монетарні інструменти, тому ставки за депозитами залишаються високими.

Втім банки очікують, що НБУ може ухвалити рішення про чергове зниження облікової ставки вже у вересні.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ У разі подальшого уповільнення інфляції (нагадаємо, в червні вона становила 0,8%), на найближчому засіданні монетарного комітету ставка може бути скоригована на 0,5–1% донизу. Це, своєю чергою, стане сигналом до поступового зменшення прибутковості нових депозитних програм.

Важливо! Наразі, за словами Замотаєва, ситуація в сегменті депозитів залишається привабливою для вкладників. Адже курс долара, як основної валюти є досить стабільним і не змушує українців похапцем скуповувати американську валюту, як, наприклад, наприкінці минулого року.

Які депозити найбільш привабливі?

Сьогодні середні відсоткові ставки за гривневими вкладами коливаються в діапазоні 13–14,5% річних.

Найбільші ставки за гривневими вкладами в окремих пропозиціях сягають 17%.

Найвигідніші умови банки пропонують на депозити терміном від 6 до 9 місяців, а також на 1 рік. Ці вклади викликають найбільший інтерес у клієнтів.

Нагадаю, що за обережними оцінками, до кінця року облікова ставка може знизитися до рівня 13,5–14%, що вказує на те, що поточний період є доволі вдалим для фіксації найвищих ставок по вкладах,

– додав банкір.

Варто знати! Замотаєв вважає, що більшість українців продовжують враховувати економічні стимули при прийнятті фінансових рішень, попри війну та пов'язані з нею ризики. Основний мотив у нових вкладників – зафіксувати вигідні умови до ймовірного зниження ставок восени.