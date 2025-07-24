Яка ситуація щодо гривневих депозитів?

Середні ставки в сегменті гривневих депозитів будуть наступного тижня досить "стандартними". Залежно від терміну вкладу вони коливатимуться від 13% до 14,5% річних, розповів 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв.

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За словами банкіра, максимальні ставки за гривневими вкладами подекуди сягатимуть 17% річних.

Максимальні ставки можна отримати, відкривши вклад терміном на 6-9 місяців або на 1 рік.

Такі депозити наразі найбільш привабливі для громадян саме завдяки високій дохідності.

Втім найвищі ставки можна вважати “точковими”, адже вони враховують заохочувальні бонуси до базових ставок.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ

Зауважу, що ця тенденція триває вже з другої половини квітня. Однак за нашим припущенням серпень може стати останнім її місяцем. Адже вже у вересні НБУ може знизити облікову ставку та інші монетарні інструменти в середньому на 0,5-1% що для сегмента гривневих вкладів означатиме появу нового тренду – зниження дохідності за гривневими вкладами.

Разом з тим, як зазначає банкір, рішення НБУ базуватиметься перш за все на показниках інфляції. Тому зниження депозитних ставок відповідатиме зниженню інфляції.

Важливо! На думку Замотаєва, для нових клієнтів, що вирішать відкрити депозити вже восени, гривневі вклади залишаться привабливими. Однак, відкривши депозит у серпні, можна отримати більший дохід в середньому на 0,5-1%.

Яка ситуація з валютними депозитами?

У сегменті валютних депозитів теж не варто очікувати особливих змін, говорить банкір. На ринку валютних депозитів зберігається досить стабільна ситуація.

З другої половини 2024 року спостерігається стала тенденція до поступового зниження дохідності вкладів у доларах та євро.

Зараз середні ставки за депозитами в доларах вже не перевищують 1% річних, у євро – 0,8% річних.

Варто знати! При цьому Замотаєв зауважує, що вже наприкінці 2025 року середні ставки за гривневими вкладами будуть складати близько 11-12% річних, якщо економічні умови будуть сприятливими.