Почему растет активность депозитных программ?

Оптимизм украинцев по депозитам связан не только с постепенным началом сезона деловой активности. Главная причина в том, что по крайней мере до сентября на рынке сохранят максимально привлекательные ставки, рассказал 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев.

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По словам Замотаева, привлекательные ставки по вкладам дают возможность не только проиндексировать сбережения на уровень инфляции, но и несколько заработать. Однако только в условиях экономического развития и отсутствия военных обострений.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА

Напомню, что рынок живет предчувствиями коррекции учетной ставки. По крайней мере на фоне снижения инфляции (напомню, что в июне она была на уровне 0,8%) уже в сентябре на очередном заседании монетарного комитета НБУ вместе с другими монетарными инструментами она может быть снижена от 0,5 до 1%.

Банкир отмечает, что учетная ставка является основным рычагом для медленного снижения доходности гривневых вкладов.

Важно! При этом Замотаев не исключает, что до конца 2025 года учетная ставка может снизиться еще до 14.5%-14%. Поэтому сентябрь может стать лишь началом снижения доходности по гривневым вкладам.

Какие депозиты сейчас наиболее популярны?

На сегодня средние ставки по гривневым депозитам в Украине варьируются от 13% до 14,5% годовых, в зависимости от срока вклада.

Самые большие ставки достигают ставки 17% годовых.

Такие ставки фиксируются на вклады сроком 6-9 месяцев и на 1 год.

Именно они и будут наиболее востребованными у потенциальных вкладчиков в ближайшее время.

По нашим ожиданиям, в августе, по сравнению с июнем-июлем, количество новых вкладчиков может вырасти в среднем на 2%, ведь граждане будут искать возможность зафиксировать максимальный доход по депозитам накануне монетарных изменений,

– добавил Замотаев.

Вместе с тем, по мнению банкира, активность украинцев в сегменте гривневых депозитов может быть вызвана относительной стабильностью на валютном рынке.

Если курс доллара в августе будет стабильным и по ожиданиям не превысит 41,9-42,4 гривны, то гривневые депозиты могут быть реальным конкурентным механизмом для сохранения и приумножения имеющегося состояния.

Стоит знать! Замотаев замечает, что война, вражеские обстрелы давят на украинцев, и они не могут не учитывать все эти риски. Однако банки, учитывая чисто экономические аспекты, все равно ожидают оживления в сегменте гривневых вкладов.