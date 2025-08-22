Что происходило с депозитами летом?

Банкир Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу указывает, что накануне осени можно сделать промежуточные выводы, как развивались гривневые депозиты в течение лета.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Учетная ставка оставалась постоянной – 15,5%, соответственно другие монетарные инструменты, среди которых главным для формирования доходности гривневых вкладов является ставка по 3-месячным депозитным сертификатам (19%) также не изменились. То есть, в течение лета наблюдалась определенная "стабильность" ставок доходности.

Также Замотаев выделяет такие характерные признаки депозитного сектора в этот период:

средние ставки по гривневым вкладам составили от 13% до 14,5% годовых, а самые большие ставки достигли 17% годовых;

наибольшая доходность наблюдалась на вклады сроком 6 – 9 месяцев и 1 год: средние ставки по таким вкладам были на уровне 14,5%, а максимальные – 17%.

Также стоит отметить, что замедление инфляции, которое наблюдается с июня, вскоре может стать главной причиной:

коррекции учетной ставки и других монетарных инструментов;

а также соответствующих изменений в ставках по гривневым депозитам.

Ожидается, что 11 сентября на заседании Монетарного комитета НБУ мы увидим определенные изменения, что скажутся на уровне доходности по гривневым вкладам,

– указывает Замотаев.

Несмотря на все сложности войны и неуверенность в завтрашнем дне граждане проявили активность. Как отмечает банкир, в течение лета прирост гривневых вкладов физических лиц составил в среднем 4 – 5%.

Обратите внимание! В преддверии осени ощутимых изменений не предвидится. Имеющиеся тенденции будут продолжаться.