Какой будет ситуация с 12 по 18 января?

Детали рассказал 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев. Рынок остается стабильным, а условия – привлекательными для вкладчиков, которые планируют разместить средства в начале 2026 года.

Определяющим фактором для депозитного рынка и в дальнейшем остается монетарная политика НБУ. Сохранение учетной ставки и основных инструментов денежно-кредитного регулирования без изменений свидетельствует об отсутствии оснований для корректировки депозитных ставок в среднесрочной перспективе – как минимум до конца марта.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА В течение следующей недели средняя доходность гривневых депозитов, в зависимости от срока размещения, не изменится: 13 – 14,5% годовых.

Спрос со стороны вкладчиков также будет оставаться предсказуемым. Наиболее популярными будут депозиты сроком в 6 – 9 месяцев, а также годовые вклады. Именно такие сроки банки обычно берут за основу, предлагая привлекательные процентные условия.

Почему выгодных вариантов станет меньше?

В то же время в период с 12 по 18 января на рынке постепенно будет "угасать эффект" бонусных программ. Часть коммерческих банков будет завершать или сворачивать дополнительные процентные надбавки, которые в конце года и в начале января повышали доходность на 1 – 1,5 процентного пункта.

Поэтому максимальные ставки по отдельным предложениям еще могут приближаться к 18% годовых, но количество таких выгодных вариантов постепенно будет сокращаться.

То есть период максимальных бонусов подходит к концу. Это создает для вкладчиков "окно возможностей" – есть время успеть и воспользоваться акционными программами до их завершения,

– отметил эксперт.

Итак, депозитный рынок будет находиться в фазе мягкого перехода: от активных программ-"стимулов" – к более сдержанным, но стабильным условиям.

В то же время ключевая мотивация вкладчиков не изменится. Это прежде всего защита сбережений от инфляции и получение прогнозируемого дохода.

Сколько украинцы хранят в банках?