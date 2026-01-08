Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 8 января, как сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,50 гривны (+15 копеек) и продажа по 43,10 гривны (+25 копеек).
- Покупка евро проходит по 49,77 гривны (+22 копейки), а продажа – по 50,50 гривны (+25 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 43,05 гривны (+25 копеек), а продать по 43,22 гривны (+32 копейки).
- Покупка евро по 50,25 гривны (+25 копеек), а продажа по 50,60 гривны (+35 копеек).
Какой курс в обменниках?
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,85 гривны (+52 копейки), а продают по 43,35 гривны (+25 копеек).
- Евро покупают по 50,25 гривны (+41 копейка), а продают по 50,75 гривны (+23 копейки).
Что будет с курсом валют дальше?
По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, именно в январе обычно начинается период постепенного выравнивания спроса и предложения на валютном рынке, а пик этого процесса приходится на конец месяца и первую половину февраля.
Эксклюзивно для 24 Канала он рассказал, что в ближайшие недели общая картина будет "достаточно спокойной" – курс доллара будет оставаться "более-менее постоянным", а показатели не будут пересекать границ допустимых коридоров колебаний.
Банкир также предупреждал, что 43 гривны за доллар – это вопрос недалекой перспективы, хоть и без резкого скачка. Однако в январе при текущих условиях ожидают официальный курс в диапазоне 42,2 – 42,8 гривны за доллар.