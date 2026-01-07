Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,56 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 14 копеек против 6 января. Официальный курс евро составляет 49,79 гривны, следовательно его цена выросла на 28 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
А вот по состоянию на 8 января курс валют будет таким:
- доллар – 42,71 гривны (новый исторический максимум);
- евро – 49,92 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на утро 7 января курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 42,32 гривны, а продажа по 42,80 гривны.
- на черном рынке – покупка в среднем была по 42,80 гривны, а продажа по 42,90 гривны.
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,24 гривны, а продажа по 42,92 гривны.
Какой курс евро на наличном рынке?
А вот курс евро по состоянию на утро 7 января был следующим:
- в банках – покупка в среднем была по 49,50 гривны, а продажа – по 50,20 гривны.
- на черном рынке – покупка в среднем была по 50 гривен, а продажа по 50,25 гривны.
- в обменниках – покупка в среднем была по 49,76 гривны, а продают по 50,33 гривны.
Что будет с курсом валют дальше?
По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, ситуация на валютном рынке Украины в ближайшее время будет формироваться под влиянием нескольких факторов. С одной стороны, курс может реагировать на внешние вызовы – прежде всего на состояние энергетики и связанные с ним риски для экономики.
В то же время ключевым обстоятельством для настроений рынка остается перспектива завершения войны или как минимум прекращения активных боевых действий.
Кроме того, потенциальные негативные влияния частично нивелируются действиями Нацбанка. Даже в жестких условиях военного времени регулятор сохраняет возможность оперативно вмешиваться и сглаживать дисбалансы между спросом и предложением, не допуская резких курсовых скачков.