Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,56 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 14 копеек против 6 января. Официальный курс евро составляет 49,79 гривны, следовательно его цена выросла на 28 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

А вот по состоянию на 8 января курс валют будет таким:

доллар – 42,71 гривны (новый исторический максимум);

евро – 49,92 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на утро 7 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 42,32 гривны , а продажа по 42,80 гривны .

, а продажа по . на черном рынке – покупка в среднем была по 42,80 гривны , а продажа по 42,90 гривны .

, а продажа по . в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,24 гривны, а продажа по 42,92 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 7 января был следующим:

в банках – покупка в среднем была по 49,50 гривны , а продажа – по 50,20 гривны .

, а продажа – по . на черном рынке – покупка в среднем была по 50 гривен , а продажа по 50,25 гривны .

по , а продажа по . в обменниках – покупка в среднем была по 49,76 гривны, а продают по 50,33 гривны.

Что будет с курсом валют дальше?