Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,56 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 14 копійок проти 6 січня. Офіційний курс євро становить 49,79 гривні, отже його ціна зросла на 28 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

А от станом на 8 січня курс валют буде таким:

долар – 42,71 гривні (новий історичний максимум);

євро – 49,92 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на ранок 7 січня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 42,32 гривні , а продаж по 42,80 гривні .

, а продаж по . на чорному ринку – купівля в середньому була по 42,80 гривні , а продаж по 42,90 гривні .

, а продаж по . в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42,24 гривні, а продаж по 42,92 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 7 січня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 49,50 гривні , а продаж – по 50,20 гривні .

, а продаж – по . на чорному ринку – купівля в середньому була по 50 гривень , а продаж по 50,25 гривні .

по , а продаж по . в обмінниках – купівля в середньому була по 49,76 гривні, а продають по 50,33 гривні.

Що буде з курсом валют далі?