На яку валюту варто орієнтуватися у 2026 році?

Як розповідав у коментарі 24 Каналу економіст Ярослав Жаліло, для зберігання заощаджень варто орієнтуватися на євро, адже ця валюта має більший вплив на ситуацію в Україні.

Дивіться також Долар по 46 чи 50․ Чи варто чекати космічного злету курсу у 2026 році

Експерт говорить, що євро становить значну частку зовнішньої торгівлі України й міжнародних валютних резервів Національного банку. Крім того, у цій валюті надходить макрофінансова допомога від Європейського Союзу.

Зауважте! У грудні країни Євросоюзу схвалили рекордний пакет допомоги Україні – кредит на 90 мільярдів євро. Ці гроші розподілять на 2026 – 2027 роки.

На думку Ярослава Жаліло, у перспективі євро буде більш суттєвою для України валютою з огляду на перебування у зв'язку з Єврозоною.

Ярослав Жаліло Доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Коли ми в обмінках раніше дивилися, який там курс долара, то дедалі більше нам треба дивитися на курс євро. Тому що це більше впливає й на рівень цін, принаймні тих, що транслюються через імпорт до нас, і на оцінки фінансової ситуації в Україні. Відповідно, якщо говорити про якісь заощадження, якщо хтось бажає їх формувати у валюті, то все-таки треба дивитися більше на євро.

Водночас економіст зауважив, що на тлі невизначеності перспективи для долара, пов’язаної з політикою президента США Дональда Трампа, курс євро в Україні зазнав деякого перегріву у 2025 році. Бізнес та пересічні українці збільшили свою зацікавленість у цій валюті, що позначилося на її курсі щодо гривні.

Як зазначав раніше в коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, за наявними ознаками, упродовж тижня 5 – 11 січня несподіваних змін у співвідношенні євро до долара не очікують. Прогнозовано воно становитиме 1,16 – 1,185.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Євро й долар залишаються світовими валютами – досить міцними для будь-яких глобальних потрясінь. Тому не варто очікувати, що котрась із цих валют може суттєво втратити свою вартість.

На думку експерта, пікові тенденції на валютному ринку поступово спадають, тож найближчими тижнями курсові показники ймовірно залишатимуться сталими в межах допустимих коридорів коливань.

Цікаво! За прогнозом економіста Олега Гетмана, з огляду на політику Нацбанку девальвація гривні у 2026 році відбуватиметься повільно. Тож якщо на початку року курс був понад 42 гривні за долар, то наприкінці року він становитиме 43+ гривні.

Який курс валют на 6 січня?

Національний банк побив новий історичний максимум, встановивши рекордний курс долара на 6 січня на рівні 42,42 гривні. Офіційний курс євро дещо знизили – до 49,51 гривні.

Станом на ранок 6 січня, за даними "Мінфіну" та finance.ua, курс валют був наступним:

у банках купівля долара в середньому по 42,15 гривні (+5 копійок) та продаж по 42,60 гривні (+2 копійки); купівля євро – по 49,40 гривні (+5 копійок), продаж – по 50 гривень (+10 копійок);

в обмінниках долари купують у середньому по 42 гривні (без змін), а продають по 42,62 гривні (+4 копійки); купівля євро – по 49,55 гривні (+6 копійок), продаж – по 50,15 гривні (+12 копійок);

на чорному ринку в середньому купити долар можна по 42,60 гривні (+10 копійок), а продати – по 42,61 гривні (+11 копійок); купівля євро – по 49,85 гривні (+15 копійок), продаж – по 50,02 гривні (+2 копійки).

Яких коливань курсу валют очікувати до кінця тижня?

Ситуація на валютному ринку до завершення першої декади січня формуватиметься під впливом зовнішніх економічних обставин, бюджетних процесів та загальної безпекової ситуації.

Однак визначальну роль у згладжуванні коливань курсу відіграватиме політика Національного банку України, який завдяки режиму "керованої гнучкості" нівелює дисбаланси між попитом і пропозицією.

За прогнозом банкіра Тараса Лєсового, на період з 5 до 11 січня коридори валютних коливань становитимуть:

на міжбанку – 42,2 – 42,7 гривні за долар; 48,5 – 49,75 гривні за євро;

на готівковому ринку – 42,3 – 42,8 гривні за долар; 48,5 – 49,75 гривні за євро.

У комерційних банках різниця курсів купівлі становитиме 0,2 – 0,3 гривні за долар та 0,3 – 0,5 гривні за євро, а продажу – 0,1 – 0,2 гривні за долар та 0,2 – 0,3 гривні за євро.

В обмінних пунктах продаж і купівля матимуть різницю у 0,3 – 0,5 гривні за долар. Щодо євро різниця 0,5 – 0,7 гривні при купівлі та до 0,5 гривні – при продажі.