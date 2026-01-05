Дивіться також Депозити на старті січня: чому вкладати гроші вигідніше саме на початку року

Цього тижня на ринку валют очікуються незначні коливання курсу долара та євро, але без різких стрибків. Це означає відносну стійкість після свят. Натомість серед чинників, що додаватимуть невизначеності на ринку, є економічні обставини, бюджетні процеси та загальна безпекова ситуація.

Варто додати, що ситуація навколо курсу євро також залишається важливою. Ціна валюти формується на фоні торгів пари долар-євро, а також через відповідну конвертацію за парою гривня-долар. Таким чином, співвідношення долар до євро очікується на рівні 1,16 – 1,185.