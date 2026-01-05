Який курс валют у банках?

  • Станом на ранок 5 січня, як повідомив 24 Канал із посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42 гривні (без змін проти 2 січня) та продаж по 42,55 гривні (без змін).

  • Купівля євро проходить по 49,35 гривні (-5 копійок), продаж – по 49,97 гривні (+2 копійки).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

  • Купити долар можна в середньому по 42,50 гривні (+26 копійок), а продати по 42,50 гривні (+11 копійок).
  • Купівля євро по 49,70 гривні (-10 копійок), а продаж по 50 гривень (-3 копійки).

По скільки курс в обмінниках?

  • Долари обмінники купують у середньому по: 41,60 гривні (-30 копійок), а продають по 42,62 гривні (+11 копійок).
  • Євро купують по 49,17 гривні (-29 копійок), а продають по 50,02 гривні (-3 копійки).

Який курс прогнозують після новорічних свят?

  • Цього тижня на ринку валют очікуються незначні коливання курсу долара та євро, але без різких стрибків. Це означає відносну стійкість після свят. Натомість серед чинників, що додаватимуть невизначеності на ринку, є економічні обставини, бюджетні процеси та загальна безпекова ситуація.

  • Варто додати, що ситуація навколо курсу євро також залишається важливою. Ціна валюти формується на фоні торгів пари долар-євро, а також через відповідну конвертацію за парою гривня-долар. Таким чином, співвідношення долар до євро очікується на рівні 1,16 – 1,185.

  • Як розповів банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, політика Нацбанку відіграватиме ключову роль у згладжуванні курсових коливань, стримуючи надмірні коливання попиту й пропозиції. Відтак на міжбанківському ринку курс долара очікується в межах приблизно 42,2 – 42,7 гривні, а євро – 48,5 – 49,75 гривні, що відображає досить вузькі рамки коливань.