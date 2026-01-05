Смотрите также Депозиты на старте января: почему вкладывать деньги выгоднее именно в начале года

На этой неделе на рынке валют ожидаются незначительные колебания курса доллара и евро, но без резких скачков. Это означает относительную устойчивость после праздников. Зато среди факторов, что будут добавлять неопределенности на рынке, есть экономические обстоятельства, бюджетные процессы и общая ситуация с безопасностью.

Стоит добавить, что ситуация вокруг курса евро также остается важной. Цена валюты формируется на фоне торгов пары доллар-евро, а также через соответствующую конвертацию по паре гривна-доллар. Таким образом, соотношение доллар к евро ожидается на уровне 1,16 – 1,185.