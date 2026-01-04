Якою буде ситуація з 5 по 11 січня?
Водночас визначальну роль у згладжуванні курсових коливань відіграватиме політика Нацбанку. Деталі розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий.
З одного боку, на валютний ринок можуть впливати зовнішні чинники, зокрема ситуація в енергетиці та пов'язані з нею труднощі для економіки. Відтак рівень споживчих цін може дещо змінюватися: зазвичай у періоди напруги дорожчають продовольчі товари та послуги.
Окремим фактором також залишається традиційне зростання бюджетних видатків наприкінці року. І, зрештою, ключовою обставиною є перспектива завершення війни або принаймні припинення активних бойових дій.
З іншого боку, потенційні негативні впливи нівелюватимуться діями Нацбанку, який в жорстких умовах війни зберігає можливість оперативного втручання на ринок, унеможливлюючи різкі дисбаланси між попитом і пропозицією.
Режим "керованої гнучкості" фактично слугує захисним механізмом валютного ринку від небажаних кризових проявів. Саме завдяки цьому, за словами експерта, навіть за наявності зовнішнього тиску регулятор, ймовірно, збереже стрункість і прозорість ринку, а поточні курсові коливання будуть максимально згладженими та повільними.
Зокрема, такий режим передбачає мінімальні відмінності між курсами на міжбанківському та готівковому ринках, а також незначну різницю між курсами купівлі й продажу та повільну щоденну динаміку змін.
Таким чином, пікові тенденції на ринку поступово спадають. Очікується, що найближчими тижнями загальна картина буде досить спокійною, а курсові показники залишатимуться більш-менш сталими, не перетинаючи меж допустимих коридорів коливань.
Важливою також залишатиметься ситуація навколо курсу євро. Як і раніше, в Україні він формуватиметься з огляду на світові торги в парі долар-євро, а також через відповідну конвертацію за парою гривня-долар. За наявними ознаками, наступного тижня співвідношення долара до євро становитиме 1,16 – 1,185, тож несподіваних змін не очікують.
Євро і долар залишаються світовими валютами – досить міцними від будь-яких глобальних потрясінь. Тому не варто очікувати, що котрась із цих валют можуть суттєво втратити свою вартість,
– додав банкір.
Нагадаємо, раніше Лєсовий попереджав, що позначка 43 гривні за долар – це питання найближчої перспективи, але без карколомного стрибка.
Характеристики ринку з 5 по 11 січня:
Коридори валютних коливань: на міжбанку 42,2 – 42,7 гривні за долар і 48,5 – 49,75 гривні за євро; на готівковому ринку 42,3 – 42,8 гривні за долар і 48,5 – 49,75 гривні за євро.
Щоденні курсові коливання: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні; комерційні банки – до 0,1 – 0,2 гривні; обмінні пункти – до 0,3 гривні.
Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні за долар і до 0,8 – 1 гривню за євро; обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривню за долар і до 1 – 1,3 гривні за євро.
Різниця курсів купівлі: у комерційних банках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.
Різниця курсів продажу: у комерційних банках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.
Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,1 – 0,15 гривні.
Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.