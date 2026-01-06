Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 6 січня, як повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,15 гривні (+5 копійок) та продаж по 42,60 гривні (+2 копійки).
- Купівля євро проходить по 49,40 гривні (+5 копійок), а продаж – по 50 гривень (+10 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 42,60 гривні (+10 копійок), а продати по 42,61 гривні (+11 копійок).
- Купівля євро по 49,85 гривні (+15 копійок), а продаж по 50,02 гривні (+2 копійки).
По скільки курс в обмінниках?
- За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42 гривні (без змін), а продають по 42,62 гривні (+4 копійки).
- Євро купують по 49,55 гривні (+6 копійок), а продають по 50,15 гривні (+12 копійок).
Що буде з курсом валют далі?
Нагадаємо, Нацбанк встановив офіційний курс долара на 6 січня – 42,42 гривні, що вкотре побило новий історичний максимум.
Однак раніше в коментарі 24 Каналу Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий попереджав, що позначка 43 гривні за долар – це вже питання найближчої перспективи, хоч і без карколомного стрибка.
Водночас Нацбанк продовжить регулювати валютний ринок через режим "керованої гнучкості", що забезпечить стабільність курсу без значних коливань. У такий спосіб основні фактори, що формуватимуть поведінку ринку в січні 2026 року, цілком прогнозовані.