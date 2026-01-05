Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,29 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 12 копійок проти 2 січня. Офіційний курс євро становить 49,57 гривні, тобто ціна виросла лише на 3 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 6 січня курс валют буде таким:

долар – 42,42 гривні;

євро – 49,51 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на ранок 5 січня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", – купівля по 42 гривні , а продаж по 42,55 гривні ;

, а продаж по ; на чорному ринку – купівля по 42,50 гривні , а продаж по 42,50 гривні ;

, а продаж по ; в обмінниках – купівля по 41,60 гривні, продаж по 42,62 гривні.

Як зміниться курс у першій декаді січня?