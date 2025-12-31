Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,38 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 17 копійок проти 30 грудня. Офіційний курс євро становить 49,85 гривні, тобто ціна виросла на 30 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Дивіться також Курс долара, ціни на продукти та вартість пального: що помітно подорожчає у 2026 році

Станом на 1 січня яким буде курс валют:

Станом на ранок 31 грудня курс долара на готівковому ринку становив:

Експерт Олександр Паращій прогнозує помірне зростання курсу долара до 43 – 43,5 гривні до кінця 2025 року. Втім варто зауважити, що не всі експерти радять зараз скуповувати валюти масово, адже це не є вигідною стратегією наразі.

Як пояснює банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, новорічний попит може трохи підштовхнути курсу угору, проте сильних коливань чи панічних стрибків не очікується, що робить тримання валюти ризиковим без гарантії прибутку.