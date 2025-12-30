Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,21 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 15 копійок проти 26 грудня. Офіційний курс євро становить 49,55 гривні, тобто ціна виросла на 10 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 31 грудня яким буде курс валют:

Станом на ранок 30 грудня курс долара на готівковому ринку становив:

До кінця року очікується незначне зміщення долара – до 43 – 43,5 гривні, спрогнозував банкір з Глобус банку Тарас Лєсовий. Такої ж думки експерт Олександр Паращій, який очікує, що долар може сягнути 43 гривень до кінця року.

Загалом масово скуповувати валюту зараз не радять, адже в січні 2026 року очікується поступове вирівнювання попиту і пропозиції на валютному ринку. Наразі найприбутковішим інструментом для інвестицій залишаються гривневі депозити з високими ставками.