Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,38 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 17 копеек против 30 декабря. Официальный курс евро составляет 49,85 гривны, то есть цена выросла на 30 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 1 января каким будет курс валют:
- доллар – 42,35 гривны;
- евро – 49,79 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на утро 31 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 42,05 гривны, продажа – по 42,59 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,40 гривны, продажа – по 42,35 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 42,08 гривны, продажа – по 42,48 гривны.
Сколько будет стоить доллар в 2026 году?
Эксперт Александр Паращий прогнозирует умеренный рост курса доллара до 43 – 43,5 гривны до конца 2025 года. Впрочем стоит заметить, что не все эксперты советуют сейчас скупать валюты массово, ведь это не является выгодной стратегией сейчас.
Как объясняет банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, новогодний спрос может немного подтолкнуть курс вверх, однако сильных колебаний или панических скачков не ожидается, что делает содержание валюты рисковым без гарантии прибыли.
А вот банкир Дмитрий Замотаев указывает, что выгодные банковские поощрения по гривневым депозитам, которые продлятся до середины января, делают денежные вложения в гривну привлекательнее валютных накоплений.