Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,29 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 12 копеек против 2 января. Официальный курс евро составляет 49,57 гривны, то есть цена выросла всего на 3 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Смотрите также Каким будет курс валют после новогодних праздников: прогноз на январь 2026 года
По состоянию на 6 января курс валют будет таким:
- доллар – 42,42 гривны;
- евро – 49,51 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на утро 5 января курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", – покупка по 42 гривны, а продажа по 42,55 гривны;
- на черном рынке – покупка по 42,50 гривны, а продажа по 42,50 гривны;
- в обменниках – покупка по 41,60 гривны, продажа по 42,62 гривны.
Как изменится курс в первой декаде января?
Напомним, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предположил, что пиковые тенденции на рынке постепенно спадают, а общая ситуация в ближайшие недели будет довольно спокойной.
По его словам курсовые показатели будут оставаться постоянными и не будут выходить за пределы допустимых коридоров колебаний. Для периода с 5 по 11 января это 42,2 – 42,7 гривны за доллар и 48,5 – 49,75 гривны за евро (на межбанке); а также 42,3 – 42,8 гривны за доллар и 48,5 – 49,75 гривны за евро (на наличном рынке).
Кроме того, потенциальные негативные влияния нивелирует НБУ, который в жестких условиях войны сохраняет возможность оперативного вмешательства на рынок.