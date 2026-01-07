Нагадаємо, офіційний курс долара побив історичний максимум 6 січня (42,42 гривні), а потім і наступного дня (42,56 гривні). Ще раніше ексклюзивно для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий попереджав, що до позначки в 43 гривні за долар курс може наблизитися найближчим часом, хоч і без різких змін.