Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,42 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 13 копійок проти 5 січня. Офіційний курс євро становить 49,51 гривні, отже його ціна впала на 6 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Дивіться також Яким буде курс валют після новорічних свят: прогноз на січень 2026 року

А от станом на 7 січня курс валют буде таким:

долар – 42,56 гривні (новий історичний максимум);

євро – 49,79 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на ранок 6 січня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 42,15 гривні , а продаж – по 42,60 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 42,60 гривні , а продаж – по 42,61 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42 гривні, тоді як продаж – по 42,62 гривні.

Яких коливань чекати від курсу долара?