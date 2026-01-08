Дивіться також Яким буде курс валют після новорічних свят: прогноз на січень 2026 року

За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, саме в січні зазвичай починається період поступового вирівнювання попиту й пропозиції на валютному ринку, а пік цього процесу припадає на кінець місяця та першу половину лютого.

Ексклюзивно для 24 Каналу він розповів, що найближчими тижнями загальна картина буде "досить спокійною" – курс долара залишатиметься "більш-менш сталим", а показники не перетинатимуть меж допустимих коридорів коливань.