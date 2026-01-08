Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 8 січня, як повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,50 гривні (+15 копійок) та продаж по 43,10 гривні (+25 копійок).
- Купівля євро проходить по 49,77 гривні (+22 копійки), а продаж – по 50,50 гривні (+25 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 43,05 гривні (+25 копійок), а продати по 43,22 гривні (+32 копійки).
- Купівля євро по 50,25 гривні (+25 копійок), а продаж по 50,60 гривні (+35 копійок).
Який курс в обмінниках?
- За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,85 гривні (+52 копійки), а продають по 43,35 гривні (+25 копійок).
- Євро купують по 50,25 гривні (+41 копійку), а продають по 50,75 гривні (+23 копійки).
Що буде з курсом валют далі?
За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, саме в січні зазвичай починається період поступового вирівнювання попиту й пропозиції на валютному ринку, а пік цього процесу припадає на кінець місяця та першу половину лютого.
Ексклюзивно для 24 Каналу він розповів, що найближчими тижнями загальна картина буде "досить спокійною" – курс долара залишатиметься "більш-менш сталим", а показники не перетинатимуть меж допустимих коридорів коливань.
Банкір також попереджав, що 43 гривні за долар – це питання недалекої перспективи, хоч і без різкого стрибка. Однак у січні за поточних умов очікують офіційний курс в діапазоні 42,2 – 42,8 гривні за долар.