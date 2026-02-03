Як зріс державний борг?

У порівнянні з 2024 роком держборг збільшився на 29,5%, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів України.

У гривневому еквіваленті борг зріс на 2,061 трильйона гривень (або (47,3 мільйона доларів США). Головним драйвером для зростання було збільшення фінансування від міжнародних партнерів.

Державний бюджет України найбільше наповнювався із таких джерел:

кредити ERA від країн "Великої сімки" – 37,9 мільярда доларів США, які частково рахують за держборг;

фінансування від Євросоюзу – 12,1 мільярда доларів.

При цьому платежі з погашення боргу за програмою Ukraine Facility мають пільговий період та можуть компенсуватись країнами. Погасити їх потрібно протягом 11 – 12 років.

Обслуговування та погашення кредитів ERA здійснюватиметься за рахунок джерел, не пов’язаних із державним бюджетом, зокрема доходів від заморожених російських активів, що не створює додаткового боргового навантаження для України,

– наголосили в Мінфіні.

Кому заборгувала Україна?

На кінець минулого року більша частина сукупного державного боргу України була зовнішньою. Понад половина цього боргу – це зобов'язання перед Євросоюзом.

Решту суми державного зовнішнього боргу Україна має перед іншими державами та фінансовими організаціями.

Комерційний зовнішній борг складає усього менш як 10%.

Внутрішній держборг становить 22% від загального обсягу зобов'язань, а гарантований державою борг – лише 3% і постійно скорочується.

Водночас Україні вдалося значно збільшити терміни погашення державного боргу.

Середньозважений строк до погашення державного боргу зріс з 6,3 року у 2021 році до 13,37 року у 2025 році, тобто більш ніж у 2,1 раза,

– долали в Мінфіні.

Як управлятимуть держборгом?