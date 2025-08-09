Україна готова до відкриття першого перемовного кластера. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у телеграмі.

Що заявив Зеленський про прогрес вступу України до ЄС?

Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Він поінформував його про інші контакти з партнерами та поділився українським баченням того, якими мають бути наступні кроки. Важливо уникнути того, аби Росія нав'язала свої нереалістичні умови.

Важливо, що в нас із Педро однаковий погляд: голос Європи обовʼязково має бути врахований. Узгоджуємо нашу спільну європейську позицію. Ми готові максимально швидко й конструктивно рухатися до справедливого миру,

– підкреслив Зеленський.

Президент України також додав, що Київ виконав усі свої зобов'язання на шляху євроінтеграції. Україна повністю готова до відкриття першого переговорного кластера. Із Санчесом Зеленський обговорив можливі варіанти, рішення шукатимуть.